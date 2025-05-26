Французский президент Эммануэль Макрон объяснил пощечину от супруги. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика в социальных сетях.

По данным журналистов, Макрон объяснил кадры, где он получает удар в лицо от своей супруги Брижит, тем, что они препирались и дурачились вместе, но почему-то факт пощечины стал «планетарной катастрофой». Фактически Макрон опроверг заявления о том, что это было семейной сценой — видео было некорректно интерпретировано.

Напомним, что журналисты, которые снимали прибытие четы во Вьетнам 25 мая, засняли на видео Брижит, толкающую президента в подбородок.

Ранее Елисейский дворец прокомментировал «пощечину» Макрона.