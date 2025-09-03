Саркози назвал вражду Запада с Россией грубой исторической ошибкой

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал текущую политику Запада в отношении России, назвав ее исторической ошибкой. По его мнению, именно Европа, а не Москва оказалась в международной изоляции. Об этом пишет Le Figaro.

Экс-президент Франции Николя Саркози в резкой форме осудил риторику действующего лидера страны Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой. В интервью изданию Le Figaro политик заявил, что подобный курс является грубейшим стратегическим просчетом.

Саркози подчеркнул, что объявление России главным врагом отдаляет Европу от остального мира и ставит под удар ее собственные интересы. Он констатировал, что в нынешнем противостоянии Запад проигрывает, а его изоляция на мировой арене становится все более очевидной.

Что касается украинского конфликта, то французский экс-лидер выразил пессимистичный взгляд. Он предположил, что Киев уже не в состоянии одержать военную победу, а дальнейшее продолжение боевых действий грозит Украине еще большими территориальными потерями. По его словам, единственным разумным выходом остается скорейшее начало переговоров.

Ранее сообщалось о том, что на Западе предсказали потрясения в европейской дипломатии из-за отставки Макрона.