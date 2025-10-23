Макрон объявил о новом витке давления на Россию: Запад координирует санкции

Эммануэль Макрон объявил о необходимости наращивать давление на Россию, утверждая, что она якобы не способствует завершению конфликта на Украине. Президент Франции также поддержал новые ограничительные меры со стороны США и Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Париж продолжает курс на конфронтацию с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении в соцсети X заявил о решимости западных стран ужесточить санкционный режим. Он обвинил Россию в отсутствии усилий по деэскалации конфликта на Украине и приветствовал новые ограничительные меры, введенные США и Европейским союзом.

Эти заявления прозвучали на фоне принятия ЕС уже 19-го по счету пакета санкций. Под ограничения, как сообщают европейские чиновники, попали более 60 компаний и частных лиц, а также свыше ста морских танкеров. Примечательно, что в черный список включены организации, зарегистрированные не только в Белоруссии, но и в Китае, Индии, Таиланде и даже в самих странах-инициаторах санкций — США и Великобритании.

Ранее Генсек НАТО Рютте сообщил о том, что Трамп хочет присоединиться к гарантиям безопасности Украине.