Макрон объявил о признании Палестины

Франция официально признает Государство Палестина в сентябре — решение объявил президент Эммануэль Макрон на заседании ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Франция готовится к историческому шагу — в сентябре страна официально признает Государство Палестина. Президент Эммануэль Макрон заявил, что сделает соответствующее заявление на Генеральной Ассамблее ООН.

Это решение стало ответом на эскалацию конфликта в Газе и призывы к поиску долгосрочного решения палестинского вопроса. Макрон подчеркнул, что признание Палестины — часть курса на справедливый мир на Ближнем Востоке.

Франция присоединится к более чем 140 странам, уже признавшим Палестину. Однако ключевые игроки — США, Германия и Великобритания — пока воздерживаются. Решение Парижа может усилить давление на западные державы и повлиять на переговорный процесс.

Ранее сообщалось о том, что французский президент Эммануэль Макрон конфликтует с главой Министерства внутренних дел Брюно Ретайо.