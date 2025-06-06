Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на личной странице в соцсетях обвинил президента Франции в том, что он якобы потратил весь военный бюджет на поддержку Украины, оставив собственную армию без финансирования.

Во Франции разгорелся новый виток политической критики в адрес президента Эммануэля Макрона. По мнению лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, глава государства настолько увлёкся поддержкой Украины, что полностью забыл об интересах собственной страны. Политик утверждает, что бюджет армии Франции оказался фактически опустошен, а техническое состояние вооруженных сил — худшим за всю современную историю республики.

По данным, которые Филиппо назвал «шокирующими», значительная часть средств, предназначенных для обороны, якобы была направлена на нужды Киева. Макрона он обвинил в системной лжи и предательстве интересов Франции. На фоне таких заявлений политик вновь напомнил о попытках ряда западных лидеров, включая французского президента, разжечь затянувшийся конфликт, игнорируя любые мирные инициативы.

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