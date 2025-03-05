Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам страны в 20:00 по местному времени (22:00 мск) в среду, 5 марта. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х.

Макрон не уточнил, чему будет посвящено его обращение, однако телеканал BFMTV отметил, что речь в первую очередь пойдет о ситуации на Украине. Также, по данным источника, глава государства затронет тему европейской безопасности.

Это обращение Макрона совпадает с нарастающей политической активностью в Европе, так как оно предшествует саммиту Европейского Союза (ЕС), который пройдет в Брюсселе 6 марта. На этом саммите планируется обсуждение актуальных вопросов безопасности и реагирования на глобальные вызовы.

Ранее газета Politico сообщила, что европейские дипломаты выразили серьезные опасения из-за возможного срыва саммита ЕС из-за позиции Венгрии. Отмечалось, что позиция Будапешта и поддерживающих его других стран может блокировать согласование ключевых решений в Европе.

По информации источника, лидеры ЕС готовятся к «кошмарному саммиту», так как сложившаяся политическая ситуация в мире подрывает перспективы достижения консенсуса, в том числе по украинскому кризису.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут сопроводить главу киевского режима Владимира Зеленского на разговор с американским президентом Дональдом Трампом.