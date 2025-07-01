В ООН прокомментировали разговор Путина и Макрона

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал телефонный разговор российского президента Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

Стало известно, что в ООН приветствуют телефонный разговор лидеров двух стран, который состоялся впервые с 2022 года. Дюжаррик отметил, что разговор между странами приветствуют во всемирной организации, а особенно на таком высоком уровне.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры стран обсуждали украинский конфликт, его причины и возможности урегулирования, а также пути решения ближневосточного кризиса. В ходе беседы Путин рассказал о причинах конфликта на Украине.