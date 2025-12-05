Макрон «сдал назад»: президент Франции назвал публикации о предупреждении Зеленскому о предательстве «бредом»

Президент Франции Эммануэль Макрон категорически опроверг информацию немецкого издания Spiegel о том, что он предупреждал Владимира Зеленского о возможном предательстве со стороны США, назвав эти сообщения «бредом». Об это сообщает Reuters.

Елисейский дворец оказался в центре дипломатического скандала из-за утечки в прессу. После публикации немецкого Spiegel, утверждавшего, что Макрон на закрытой встрече предупредил украинского коллегу о ненадежности американских союзников, французский лидер вынужден был дать жесткий комментарий.

Макрон прямо заявил, что никогда не произносил подобных слов, и охарактеризовал журналистский материал как ложный. Он подчеркнул, что стратегическое единство между Европой и Соединенными Штатами является краеугольным камнем для достижения мира и поддержки Украины, и между партнерами нет места недоверию.

Официальный представитель администрации также опроверг данную информацию, подтвердив, что в ходе конфиденциальных дискуссий такие формулировки не использовались.

