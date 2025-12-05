Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с сарказмом отреагировал на скандальную телеконференцию европейских лидеров, предложив Вашингтону «навестить» Францию так же, как ранее Россию. Об этом сообщил ТАСС.

Поводом для ироничного заявления Медведева стали слитые журналом Der Spiegel переговоры лидеров ЕС. Согласно стенограмме, президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе выразил опасения, что США могут «предать» Украину на переговорах по территориальному вопросу.

Медведев, сопроводив пост смеющимся смайлом, сыронизировал над этими трениями внутри западного альянса. Он намекнул, что если Вашингтон, по словам Дональда Трампа, уже отправлял подлодки «к побережью России из предосторожности», то логично было бы проделать то же самое у берегов союзника, выражающего недоверие.

Эта реплика — не просто шутка. Она высвечивает глубокие противоречия в лагере сторонников Киева, которые Москва всегда охотно отмечает. Комментарий работает на два фронта: напоминает Европе о ее зависимости от американской безопасности и демонстрирует России как наблюдателю, что западное единство — часто лишь фасад.

Ранее Дмитрий Медведев вынес приговор Зеленскому.