Макрон требует возмещения ущерба за слова о трансгендерности жены

Эммануэль и Брижит Макрон подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс за распространение слухов о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Иск подан в США и требует возмещения репутационного ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит обратились в суд Делавэра с иском против журналистки Кэндис Оуэнс. Поводом стали ее заявления о том, что первая леди Франции — трансгендерная женщина, якобы родившаяся под именем Жан-Мишель Троньё.

В 218-страничном иске утверждается, что Оуэнс намеренно распространяла ложную информацию, несмотря на неоднократные требования опровергнуть свои слова. Ее восьмисерийный ролик «Становление Брижит» на YouTube собрал более 2,3 млн просмотров, что, по мнению Макронов, нанесло серьезный урон их репутации.

Адвокаты президентской пары настаивают на суде присяжных и требуют компенсации. Макроны готовы лично присутствовать на заседаниях в США.

Ранее судебное поражение по другому делу довело Брижит Макрон до отчаяния.