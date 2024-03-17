Макрон: Украине нужны гарантии помощи до начала переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине нужно предоставить больше гарантий по оказанию военной поддержки до момента, пока не будут начаты мирные переговоры. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с украинскими телевизионными каналами, размещенной на видеохостинге YouTube.

В данной беседе французский лидер призвал мир предоставить Киеву больше гарантий вплоть до конкретного календаря с расписанной выделяемой помощью. По мнению президента Франции, таким образом государство сможет рассчитывать на что-то и уверенно дойти до старта мирных переговоров.

Политик также напомнил, что ФРГ уже успела взять на себя обязательства по совместному производству вооружения и техники на Украине. Он подчеркнул, что Германии отведена важная роль в создании коалиции дальнобойного вооружения.

Ранее президент Франции допустил возможность проведения страной операций против РФ.