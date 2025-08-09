Макрон второй раз за неделю позвонил Зеленскому

В своём сообщении в социальной сети X Эммануэль Макрон, президент Франции, сообщил, что в минувшую субботу, 9 августа, он провёл второй за неделю телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Это произошло после того, как стало известно о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В четверг, 15 января, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своих переговорах с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским, которые состоялись после недавних событий.

Синхронно с этим Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил представителям СМИ о том, что Россия и США достигли договорённости о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я только что вновь провел разговор с президентом Зеленским, а также с канцлером (ФРГ Фридрихом) Мерцем и премьер-министром (Великобритании Киром) Стармером», — написал Макрон.

Глава Франции подчеркнул, что судьба Украины не может быть определена без участия украинцев, а европейцы должны сыграть свою роль в этом процессе, поскольку речь идет о безопасности всего европейского континента и не только.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.