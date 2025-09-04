Макрон заявил о готовности 26 стран направить войска на Украину

По словам французского лидера, 26 стран из коалиции в 35 государств взяли на себя определенные обязательства. Их военный контингент может быть размещен на суше, на море или в воздушном пространстве Украины для выполнения функций сил сдерживания сразу после установления перемирия или подписания мирного соглашения.

Макрон не стал раскрывать конкретные названия этих государств, сославшись на дипломатическую деликатность момента. Он также отметил, что вопрос участия США в этой инициативе будет прояснен в ближайшее время. Следующим шагом, по версии Парижа, должны стать прямые консультации американской стороны с Россией для обсуждения деталей данного плана. Эта инициатива знаменует собой переход западной поддержки Украины на новый, потенциально более опасный уровень прямого военного присутствия.

Ранее стало известно, что «Коалиция желающих» готова передать Киеву новое мощное оружие.