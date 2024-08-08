Российские гребцы заняли четвертое место на Олимпиаде в каноэ-двойках

В четверг, 8 августа, гребцы из России Алексей Коровашков и Захар Петров стали четвертыми в заплыве на каноэ-двойках на дистанции 500 метров на Олимпийских играх.

Россияне преодолели это расстояние за 1 минуту 41,27 секунды, уступив бронзовым призерам испанцам лишь 0,09 секунды. Золотая медаль досталась представителям Китая, а серебряную награду домой увезут итальянцы. Интересно, что второе, третье и четвертые места были распределены после изучения фотофиниша. Сегодня же россиянка Олеся Ромасенко пробилась в финал состязаний в каноэ-одиночках на дистанции в 200 метров.

Ранее сообщалось о том, что французская бегунья после финиша на Олимпиаде сделала предложение парню, с которым сожительствует в течение 9 лет. Спортсменка рассказала, что устала ждать предложение руки и сердца, после чего приняла решение действовать самостоятельно. В знак любви она преподнесла мужчине подарок.