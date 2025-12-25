Фото: [ Открытие Соборной мечети после реконструкции в Москве/Медиасток.рф ]

В Кремле назвали высказывания лидера Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие в его рождественском обращении, некультурными и озлобленными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления ставят под вопрос способность Зеленского к адекватному дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал резкую оценку рождественскому видеообращению Владимира Зеленского. По его словам, пожелание смерти, высказанное украинским лидером, демонстрирует крайнюю степень озлобленности и неадекватности.

Песков подчеркнул, что такие высказывания заставляют серьезно усомниться в дееспособности Зеленского как участника переговорного процесса. В Кремле считают, что подобная риторика ставит под большой вопрос саму возможность политико-дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее поздравление Зеленского вызвало резонанс в Сети.