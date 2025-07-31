Марко Рубио исключил войну США с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что полномасштабная война между Вашингтоном и Москвой невозможна, но главная опасность кроется в случайной эскалации. Об этом сообщает MK.RU.

Во время эфира на Fox News Radio госсекретарь США Марко Рубио ответил на ключевой вопрос о вероятности военного столкновения с Россией. По его словам, прямое противостояние двух ядерных держав — сценарий, который «даже не укладывается в голове». Однако реальную угрозу он видит в другом — в случайной эскалации из-за просчета или локального конфликта.

Рубио подтвердил, что администрация Трампа исчерпала дипломатическое терпение, но предпочитает экономическое давление, включая санкции против нефтяного и банковского секторов России. При этом он подчеркнул: США не готовятся к преднамеренной войне, считая ее катастрофическим вариантом.

Главная опасность, по мнению госсекретаря, заключается в том, что даже ограниченный конфликт может выйти из-под контроля. В таком случае России, по его словам, «почти неизбежно» пришлось бы использовать тактическое ядерное оружие, что резко увеличило бы риски глобальной катастрофы.

Рубио добавил, что Вашингтон по-прежнему надеется на переговоры и избегает крайних мер. Однако сроки решения украинского кризиса не бесконечны — Трамп, как отметил госсекретарь, «не будет ждать вечно».

Ранее Трамп предложил РФ колоссальные сделки для разрушения экономической блокады.