Женщины-военнослужащие ВСУ попадают в плен к российским солдатам под Кременной и Сватово, рассказал ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Политик отметил, что в этих же локациях отмечается рост числа женщин, воюющих в националистических батальонах «Азов»*, «Айдар»*, «Слобожанщина» и «Хортица». Водолацкий заявил, что точное количество женского состава в этих группировках неизвестно.

Кроме того, как рассказал депутат, поселок Белогоровка и купянское направление в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на данный момент остаются самыми напряженными участками фронта в ЛНР.

«Причина — на этих участках ВСУ постоянно проводят усиление живой силы, которая методично уничтожается», — рассказал Водолацкий.

Он уточнил, что на указанные участки украинские солдаты регулярно поставляют вооружение, переданное Западом.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал о том, во что превратился полигон ВСУ в Селидово после удара ВС РФ ракетным комплексом «Искандер».

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