Mash: экс-депутата Илью Киву убили из-за долга в 30 млн руб.

Экс-депутата Украины Илью Киву убили в декабре 2023 года в Одинцово. Спустя полгода выяснилось: его сдал СБУ близкий соратник — бывший украинский парламентарий Араик Амирханян, пытаясь избежать выплаты долга в размере 30 млн руб.

История гибели одиозного украинского политика Ильи Кивы, убитого зимой прошлого года под Москвой, неожиданно получила продолжение. Следствие, по данным СМИ, вышло на человека, с чьей подачи Кива мог быть устранен. Им оказался экс-депутат Верховной рады Араик Амирханян, арестованный в Подмосковье ещё в 2023 году по обвинению в коррупции.

По версии следствия, Амирханян задолжал Киве около 30 млн руб. и, не желая возвращать средства, решил избавиться от кредитора. Он якобы передал украинским спецслужбам подробные сведения о распорядке и месте проживания Кивы. После этого, как считают источники, СБУ наняла киллера, который хладнокровно расправился с бывшим соратником Амирханяна — Киву застрелили в голову и грудь в собственном доме в Одинцовском районе.

Интересно, что сам Амирханян давно бежал из Незалежной, опасаясь уголовного преследования за аферу в дорожном бизнесе. Тогда он оказался в центре скандала, связанного с исчезновением 500 млн гривен — более 1,3 млрд руб. по текущему курсу. В России он также успел засветиться в расследовании о растрате, но до суда дело не дошло.

Сегодня Дмитровский суд продлил арест Амирханяна. И хотя прямых обвинений в заказном убийстве Кивы ему пока не предъявили, следствие продолжает активно разрабатывать эту версию. Киллер, по официальным данным, до сих пор не найден.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Рады Кивы.