Маск: власти Германии подставили свой народ

Такое мнение на своей странице в соцсети выразил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск.

По мнению миллиардера, для Германии единственной надеждой сейчас является правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Маск уже неоднократно выражал недовольство немецкими политиками.

Так, после теракта в Магдебурге Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком». Таким образом Маск отреагировал на пост одного из пользователей о реакции Шольца на случившееся.

Ранее сообщалось о том, что Маск предрек исчезновение Германии и Европе из-за низкой рождаемости.