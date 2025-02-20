Маск раскрыл, куда делась значительная часть обещанной Украине помощи

Американский предприниматель Илон Маск обнародовал информацию о том, что значительная часть финансовой помощи, предназначенной для Украины, оказалась в распоряжении американских политических структур.

Илон Маск сделал громкое заявление в социальной сети X по вопросу распределения американской помощи Украине. Предприниматель обратил внимание общественности на существенное расхождение между заявленными и фактически полученными Украиной суммами.

По информации Маска, существенная доля выделенных средств осела в фондах американских политических организаций. Среди получателей он выделил национальный комитет Демократической партии и ряд представителей республиканского крыла. Бизнесмен связал это с недавним заявлением Владимира Зеленского о получении лишь половины обещанной помощи.

Заявление Маска прозвучало на фоне растущего интереса к прозрачности распределения американской помощи Украине. Ранее президент США Дональд Трамп также поднимал вопрос о необходимости проведения тщательного расследования относительно использования выделенных средств.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил о готовности Дональда Трампа рассмотреть все возможные варианты для достижения мирного урегулирования на Украине.