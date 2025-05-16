Мединский напомнил о ключевых договоренностях с Киевом, достигнутых в Гомеле в 2022 году

Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил о необходимости помнить ключевые договоренности, достигнутые с Киевом в Гомеле в феврале 2022 года. Так в эфире телеканала «Россия 1» помощник президента РФ прокомментировал итоги встречи с представителями Украины в Стамбуле 16 мая.

По его словам, эти договоренности могли стать основой для достижения мира, однако Украина от них отказалась.

«Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля», — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что нынешние переговоры в Турции являются продолжением стамбульского процесса, который, по его мнению, стал более жестким в отношении реальной ситуации на местах.

Помощник российского лидера также отметил, что санкционированное Западом вмешательство сорвало процесс, что усложнило поиск мирных решений.

В качестве исторической иллюстрации Мединский напомнил, что вмешательство Запада в договоренности по Сан-Стефанскому миру привело к Балканским войнам и Первой мировой войне, подчеркнув, что исторические уроки остаются актуальными и сегодня.

Переговоры между делегациями РФ и Украины впервые с 2022 года состоялись в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Встреча продлилась почти два часа.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Хакан Фидан заявил о достигнутых между Москвой и Киевом договоренностях продолжить диалог во втором раунде.