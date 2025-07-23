Мединский прибыл на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в Стамбул на переговоры с Украиной в серой футболке бренда Putin Team. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник президента России Владимир Мединский прибыл на третий раунд переговоров с Украиной в футболке с логотипом Putin Team. Российская делегация прилетела в Стамбул, где во дворце Чираган состоится встреча с украинскими представителями.

Бренд Putin Team, основанный в 2018 году, изначально позиционировался как спортивная марка, но быстро стал ассоциироваться с политикой. В 2020 году его основатель Дмитрий Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него комплект одежды этой коллекции, и президент согласился.

Переговоры в Стамбуле проходят на фоне заявлений Кремля о том, что ждать прорывных решений не стоит. В составе российской делегации представители МИД, Минобороны и ГРУ.

Ранее замглавы МИД Украины удивил оценкой российской делегации.