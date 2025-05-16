Мединский призвал не забывать уроки истории, говоря о требованиях Киева
Мединский: война и переговоры всегда идут в истории одновременно
Фото: [flickr.com]
Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский раскритиковал тех, кто говорит о необходимости немедленного прекращения огня без предварительных переговоров. Своим мнением он поделился в эфире телеканалу «Россия 1».
В пятницу, 16 мая, в Турции состоялась первая за два года встреча между российской и украинской делегациями, посвященная заключению мира. Этот диалог состоялся по инициативе президента РФ Владимира Путина, который 11 мая предложи киевского режиму вновь встретиться в Стамбуле.
Как отметил Мединский, исторически боевые действия и дипломатические переговоры всегда велись параллельно, а попытки навязать одностороннее прекращение огня без учета этого факта свидетельствуют о незнании истории тех, кто призывает к этому.
«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — сказал Мединский.
Он также привел яркие примеры из прошлого, включая войну между США и Вьетнамом, Корейскую войну и советско-финскую войну.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что Москва удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле.