Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский раскритиковал тех, кто говорит о необходимости немедленного прекращения огня без предварительных переговоров. Своим мнением он поделился в эфире телеканалу «Россия 1».

В пятницу, 16 мая, в Турции состоялась первая за два года встреча между российской и украинской делегациями, посвященная заключению мира. Этот диалог состоялся по инициативе президента РФ Владимира Путина, который 11 мая предложи киевского режиму вновь встретиться в Стамбуле.

Как отметил Мединский, исторически боевые действия и дипломатические переговоры всегда велись параллельно, а попытки навязать одностороннее прекращение огня без учета этого факта свидетельствуют о незнании истории тех, кто призывает к этому.

«Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — сказал Мединский.

Он также привел яркие примеры из прошлого, включая войну между США и Вьетнамом, Корейскую войну и советско-финскую войну.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что Москва удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле.