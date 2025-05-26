Мединский встретился с главой турецкого МИД в Москве

Глава турецкого МИД Хакан Фидан, находясь в Москве с двухдневным визитом, встретился с помощником российского президента Владимира Путина Владимиром Мединским. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на турецкие СМИ.

По данным журналистов, Фидан и Мединский действительно провели в понедельник встречу в Москве. При этом в планах на двухдневный визит у Фидана встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее стало известно о том, почему США выступают против участия Владимира Мединского в украинских переговорах — его позицию, по данным источников, называют слишком жесткой.