В штабе избранного главы Белого дома Дональда Трампа, комментируя предупреждение российского лидера Владимира Путина западным элитам об опасности их курса на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, рассказали о планах республиканца по мирному урегулированию, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

"Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях", – заявила Ливитт.

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.