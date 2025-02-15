Дмитрий Медведев охарактеризовал вице-президента США Джозефа Байдена как «молодого, но решительного человека», который «вдруг проявил себя и зажег». Таким образом он прокомментировал недавнее выступление политика на проходящей в эти дни в Мюнхене Международной конференции по безопасности.

Напомним, в своем недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Джей Ди Вэнс, представляющий США, подчеркнул, что его страна не станет оказывать поддержку Европе, если европейские политики будут опасаться реакции своих избирателей.

Вэнс отметил, что жители Европы не хотят бесконтрольного притока мигрантов. Также он подчеркнул, что Россия и Китай не представляют собой основную угрозу для Европы. Он также выразил сомнения в прочности европейской демократии после того, как в Румынии отменили выборы. Он отметил, что подобные ситуации ставят под вопрос приверженность Европы высоким критериям устойчивости к внешним вызовам.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации выразил убеждённость в том, что европейцы примут позорное замечание от американского вице-президента. Однако это будет сделано с ненавистью.

Хотя Вэнс лишь озвучил факты: «ваша демократия не соответствует стандартам, ваши выборы — это фарс, ваши правила, которые противоречат нормам морали, — это абсурд. Кроме того, у вас нет свободы слова», — отметил Медведев.

Он согласился с тем, что эпоха Европы безвозвратно прошла. Она действительно слаба, непривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не интересна, заключил Медведев.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке. А после этого киевский главарь умудрился«оживить» 100 тыс российских солдат.