Медведев обвинил Зурабишвили в провоцировании госпереворота в Грузии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT прокомментировал волнения в Грузии. По словам политика, происходящее является провокацией действующего грузинского президента.

Дмитрий Медведев считает, что Саломе Зурабишвили устраивает провокации своими заявлениями о непризнании парламентских выборов, которые окрестила «пророссийскими». Представитель Совета безопасности не исключает, что неосторожные слова президента Грузии способны приобрести более пугающие масштабы и навредить стране.

«Чего ж тут говорить, если действующий президент, хотя и с очень маленькими полномочиями, выступает с оценками и тянет народ на площадь, на майдан, называя выборы пророссийскими. Это очевидный призыв, провокация к тому, чтобы совершить государственный переворот», — высказался Медведев.

Напомним, в Грузии по итогам парламентских выборов победила действующая партия «Грузинская мечта». Президент страны Зурабишвили не признала этих результатов и призвала граждан выходить на митинги в центр Тбилиси. Она также заявила о фальсификациях на выборах, которые теперь проверяют компетентные органы.

В победившей партии комментировали обвинения президента. По словам спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили, никаких манипуляций и накрутки голосов не было.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии обвинил оппозицию в попытке развалить страну и нарушить ее конституционный строй.