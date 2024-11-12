Медведев отреагировал на ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Мерца

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ответе, который может приготовить РФ в ответ на ультиматум.

В своем телеграм-канале Медведев отметил возможный переход конфликта на Украине в «самую опасную стадию». Зампред Совбеза РФ охарактеризовал слова Мерца как предвыборный пиар и выразил опасение, что такая риторика может привести к эскалации конфликта.

Ранее Мерц заявил, что Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus, если Россия не выполнит требования по завершению специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — отметил Медведев.

Также зампред председателя Совбеза РФ указал на так называемое «осеннее обострение» в Европе, связанное с недавними выборами в США, где Дональд Трамп вновь получил преимущество. По мнению Медведева, действия европейских политиков могут заставить конфликт с Россией войти в необратимую стадию.

Taurus — авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» немецко-шведского производства, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, когда проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.