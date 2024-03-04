Медведев призвал выслать послов, отказавшихся от встречи с Лавровым, из России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал выслать послов Европейского союза (ЕС), которые ранее отказались провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее глава российского МИДа рассказал, что хотел организовать встречу с европейскими послами и представить материал, посвященный недопущению вмешательства в предстоящие выборы президента РФ. По словам Лаврова, послы отказались участвовать в этом мероприятии за два дня до его начала.

«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», — написал Медведев в своих соцсетях.

По мнению зампреда Совбеза РФ, отказ послов Европейского союза (ЕС) от встречи с Лавровым противоречит идее существования дипломатической миссии.

Ранее председатель комиссии Государственной думы РФ по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев в интервью РИА Новости сообщил, что МИД РФ получил материалы, доказывающие намерения посольства США в России вмешаться в выборы президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее Медведев также заявил, что проведение мирных переговоров с Украиной в нынешних условиях не представляется возможным.

Мы также сообщали, что президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из-за неудач на фронте.