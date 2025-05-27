Медведев прокомментировал высказывание Трампа об игре России с огнем

Медведев отметил, что знает одну действительно плохую вещь, которая может произойти – это Третья мировая война. Также политик выразил надежду, что президент США эту опасность понимает.

Напомним, ранее во вторник лидер США выступил с резким заявлением в адрес России в своих социальных сетях: по его словам, Москва, якобы, «играет с огнем», и , если бы не его усилия, то много очень плохих вещей сейчас бы произошло с Россией. При этом, лидер США скептически отозвался о российском лидере, но похвалил себя и свои усилия.