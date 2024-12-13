Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Украину с марионеточным государством Маньчжоу-Го, которое расположено на территории Китая. Об этом пишет РИА Новости.

Это государство, уточняет издание, находилось в полной зависимости от Японии и в итоге от сил Красной Армии во время Второй мировой войны.

По словам Медведева, Украина, фактически, является аналогом этого марионеточного субъекта: в Маньчжоу-Го японские интервенты активно пытались искоренить ханьский язык и навязывали маньчжурский, который в то время особо не использовался. Политик уверен, что такая же политическая цель - уничтожение национальных ориентиров - сейчас преследуется и Западом в отношении Украины.

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