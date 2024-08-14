Медведев: вред Курской области от нападения ВСУ войдет в реестр причиненного России ущерба

Причиненный Курской области в результате украинского вторжения будет обязательно учтен в реестре нанесенного России ее врагами ущерба. Об этом, как информирует ТАСС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совещания о гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в охваченном войной регионе Медведев доложил президенту Владимиру Путину о формировании данного реестра.

«Наши враги все время этой темой манипулируют. Так вот, ущерб, который причинен нашей стране, он, безусловно, огромен, и сейчас мы видим, что этот ущерб причинен жителям Курской области. Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них – а мы взыщем обязательно», – подчеркнул Медведев.

Замглавы совбеза добавил, что участие к формированию информационной базы по причиненному врагами России ущерба необходимо обязательно привлечь власти Курской области, «для более точной суммы предъявления к оплате» киевскому режиму.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.