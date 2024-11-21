Медведев высказался о проблемах с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на наличие проблем с выплатами участникам специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал партии «Единая Россия», председателем которой он является.

Медведев отметил, что во время своих поездок по российским регионам их губернаторы информируют его о текущем положении дел и проблемах, с которыми сталкиваются участники СВО.

«Проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться <...> к людям», — сказал он.

По его словам, важно быть открытыми к людям и решать существующие сложности, чтобы выработать эффективные решения для их преодоления.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Станислав Наумов призвал направлять доходы релокантов в России участникам СВО.

14 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении разовой выплаты участникам СВО, которые получили ранения во время службы.