Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом он сообщил в четверг, 28 декабря, в своих соцсетях.

«Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок», – написал Собянин.

Он отметил, что в текущей ситуации России как никогда нужна стабильность.

Ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрирует доверенных лиц Путина 28 декабря. Российский лидер стал первым, кто подал документы в ЦИК для участия в предстоящем голосовании. Он сделал это 18 декабря.

По словам секретаря ЦИК Натальи Будариной, комиссия зарегистрировала 346 человек в качестве доверенных лиц Путина. Таким людям разрешается проводить собрания с избирателями от лица кандидата. В список доверенных лиц вошли в том числе российские актеры и певцы Сергей Безруков, Владимир Машком, Лариса Долина, Екатерина Гусева, Shaman (Ярослав Дронов).

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 февраля 2024 года. Ранее ЦИК заявил, что 33 кандидата подали заявки на участие в выборах.