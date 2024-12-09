Экс-канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своим взглядом на ключевую политическую цель президента России Владимира Путина. По ее мнению, российский лидер всегда стремился к тому, чтобы восстановить позиции страны как великой державы. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Меркель отметила, что одним из первых шагов Путина на посту президента стало преодоление экономического хаоса и борьбы с влиянием олигархов. По ее словам, это позволило вывести страну из состояния упадка, укрепив социально-экономическую стабильность.

Экс-канцлер также указала, что стремление к возвращению прежней мощи России лежало в основе многих решений Путина, включая начало спецоперации на Украине. Этот шаг, как она считает, был продиктован не только геополитическими соображениями, но и желанием показать миру силу и влияние России.

Меркель не впервые высказывается о действиях российского лидера. Она неоднократно подчеркивала, что его стратегия основывается на долгосрочных целях, связанных с историческими представлениями о значении России в мировом порядке.

Ранее стало известно о том, что президент России создал Совет по демографической политике.