Президент России создал Совет по демографической политике

По решению президента России Владимира Путина был создан Совет по демографической и семейной политике, а пост его главы заняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Известно, что члены совета займутся подготовкой предложений президенту страны по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, которые должны пройти в рамках Десятилетия детства. Согласно тексту указа, Матвиенко надо в течение месяца подготовить и предоставить лидеру России для утверждения проект, где отражены положения о совете, а еще предложения по кандидатурам возможных участников.

В это же время прекратил деятельность Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее сообщалось о том, что в грядущем году поддержку многодетных семей Московской области хотят усилить еще и направить на эту цель свыше четырех млрд руб. Так, на сегодняшний день в подобных семьях воспитываются более 365 тыс. ребят.