Мерц поставил крест на встрече Путина и Зеленского: переговоры не состоятся

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что запланированная встреча президентов России и Украины может не состояться, несмотря на ранее достигнутые договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК.

Фридрих Мерц высказал сомнения относительно реализации договоренностей, достигнутых Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на встрече на Аляске. Германский канцлер отметил, что запланированный саммит лидеров России и Украины находится под угрозой срыва, вопреки ранее достигнутой договоренности между американским и российским президентами.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном после вашингтонских переговоров с Трампом и лидерами ЕС. До этого американский президент анонсировал подготовку к встрече Путина и Зеленского с возможным последующим трехсторонним саммитом. В Кремле подтвердили поддержку прямых переговоров. Однако европейские лидеры, судя по заявлению Мерца, проявляют скепсис относительно реализации этих планов.

