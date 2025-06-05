Об этом пишет ТАСС. По данным журналистов, Мерц оценил проект критически, назвав газопровод «Северный поток — 2» ошибкой. При этом ранее канцлер также утверждал, что сейчас правительство сделает все, чтобы газопровод не был введен в эксплуатацию.

Также напомним, что в середине мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз предлагала усилить давление на Россию и ввести новые экономические санкции, и потом Мерц поддержал это предложение стремлением ввести санкции против «Северных потоков».

Напомним, что ранее экономист рассказал, что Россия сократила поставки СПГ в Европу, и объяснил, чем это грозит Западу.