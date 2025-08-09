Местом встречи Путина и Трампа назвали базы ВВС США JBER или Эйлсон

По информации, полученной от сенатора Дэна Салливана, представляющего штат Аляска в Конгрессе США, встреча между президентами России и США может состояться на территории американской военно-воздушной базы.

Он подчеркнул, что выбор Аляски в качестве площадки для саммита вполне обоснован. По мнению сенатора, этот американский анклав является наиболее стратегически важным местом на планете.

«Мы – самое стратегическое место в мире. У нас, безусловно, есть общая американо-российская история на Аляске, и мы – место, куда в важные моменты истории приезжали мировые лидеры», – подчеркнул Салливан.

Он уточнил, что меры безопасности во время встречи будут приняты по максимуму.

«Уверен, что между Трампом и Путиным будет очень высокий уровень безопасности... Думаю, они будут сосредоточены на встрече, не удивлюсь, если это будет либо JBER (военно-воздушная база. – Прим. ред.), либо Эйлсон (база ВВС. – Прим. ред.), чтобы максимально обеспечить безопасность», – подытожил Салливан.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.