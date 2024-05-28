МИД Польши допустил введение войск республики на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил отправку польских военнослужащих на Украину. О такой возможности глава ведомства рассказал в интервью польской газете Gazeta Wyborcza .

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Сикорский заявил, что Варшава не исключает «никакие варианты».

В начале мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что отправка польских военных на территорию украинского государства невозможна.

Дискуссия об отправке военнослужащих западных стран на Украину началась после выступления президента Франции Эммануэля Макрона на конференции в конце февраля 2024-го года. Тогда французский лидер сообщил, что «партнеры» Киева действительно рассматривают такую возможность.

Слова Макрона вызвали бурную реакцию среди общественности. На его заявления отреагировали разные страны, в том числе Россия. После этого французский лидер отрекся от своих слов, заявив, что Париж не собирается отправлять своих солдат на Украину.

Несмотря на это, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что Киев договорился с Парижем об отправке французского легиона на Украину. По его словам, стороны заключили соответствующее соглашение.