МИД РФ предупредил о готовящемся ответе на удары Киева по мирным гражданам в Курске

Все террористические удары Киева по приграничным с Украиной российским регионам получат достойный ответ, который не заставит себя ждать, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнули в Москве, обстрелы мирных российских городов и поселков украинскими дальнобойными ракетами и атаки дронами носят ярко выраженный террористический характер.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность с единственной целью устрашения мирного населения России. Он прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать выданные своими хозяевами кредиты. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.