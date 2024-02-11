В Министерстве иностранных дел России не исключили, что скифское золото будет утрачено. По мнению директора первого европейского департамента МИД Артема Студенникова, которым он поделился в интервью РИА Новости , драгоценности будут вывезены также, как и иконы из Киево-Печерской лавры.

«Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — отметил Студенников.

В конце ноября украинская таможенная служба сообщила, что в Киев из Амстердама доставили коллекцию скифского золота. Украшения были переданы Киево-Печерской лавре. Отмечалось, что грузовик в общей сложности доставил 2694 килограммов золота.

Россия не раз оспаривала решение амстердамского суда по передаче коллекции Скифского золота Украине. Она состоит из двух тысяч экспонатов, собранных четырьмя крымскими музеями и одесским музеем для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Драгоценности были переданы Музею Алларда Пирсона в Нидерландах в феврале 2014 года.

Из-за событий Крымской весны вопрос с передачей экспонатов оставался открытым до 2023 года. В Амстердаме заявляли, что золото принадлежит по праву Киеву, а российская сторона настаивала на то, что золото принадлежит России, в частности, крымским музеям.

Ранее мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся за Россией.