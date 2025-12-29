Зеленский за это ответит: После удара по резиденции Путина Трамп пообещал скорректировать линию в отношении Украины

В ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп четко обозначил, что провокационная атака украинских беспилотников на московскую резиденцию главы государства заставит Вашингтон пересмотреть формат взаимодействия с киевским режимом. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Дональд Трамп в беседе с Владимиром Путиным напрямую заявил, что нападение на символ российской государственности — Кремль — станет рубежом в отношениях США с Украиной. По словам американского президента, эти действия несомненно повлияют на подходы Вашингтона в работе с Владимиром Зеленским.

Ранее Леонид Слуцкий назвал гостерроризмом попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина.