Трое детей умерли из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Всего ночью после трагедии в больницах умерли пять человек. По информации канала 112, количество погибших в результате теракта увеличилось до 83 человек.

На данный момент лечение проходят 121 пострадавший. Среди раненых — трое детей. С самого утра люди выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь и оказать помощь пострадавшим.

Чудовищный теракт произошел вечером 22 марта в Красногорске. В этот день в концертном зале выступала группа «Пикник». На кадрах, распространившихся в соцсетях видно, как в здание «Крокуса» врываются вооруженные люди и начинают без разбора стрелять по посетителям. Преступники также организовали внутри взрывы. Тушение очагов возгорания в «Крокусе» продолжается и сейчас.

В связи с трагедией главы европейских и не только государств выразили соболезнования. В частности, соболезнования выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. На данный момент поиски преступников продолжаются.

Ранее Baza сообщила, что в Брянской области задержали террористов, предположительно, причастных к инциденту в Красногорске.