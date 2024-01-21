Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия завоюет рынок зерна в случае поражения Украины. Таким мнением он поделился с изданием Le Parisien.

Сежурне отметил, что при таком исходе Москва сможет взять под свой контроль 30% мирового экспорта зерна.

«Победа России была бы драмой для наших аграриев и повлекла бы за собой инфляцию, а возможно и очень серьезную продовольственную проблему», — считает Сежурне.

Глава французского МИДа считает, что Европе необходимо поддержать Украину, чтобы избежать затягивания конфликта. Сежурне отметил, что эта помощь необходима президенту страны Владимиру Зеленскому.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рискованным вывоз зерна из Украины после окончания зерновой сделки.

Зерновая сделка — соглашение, подписанное между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН, цель которого заключается в беспрепятственном вывозе украинского зерна через черноморские коридоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, договоренности в рамках данного соглашения, касающиеся России, не выполняются, поэтому для российской стороны данный документ практически не имеет значения.

Ранее мы также сообщали, что Турция готова возобновить черноморскую инициативу и не рассматривает другие альтернативные варианты такого соглашения.