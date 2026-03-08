Из-за взрывов на иранских нефтехранилищах могут пролиться кислотные дожди
Иранские спасатели предупредили население об опасности кислотных дождей после авиаударов по нефтехранилищам. В организации Красного полумесяца призвали граждан не покидать дома в случае осадков и объяснили, как действовать при попадании капель на кожу.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что удары с воздуха были нанесены по объектам в провинциях Тегеран и Альборз. В связи с этим спасатели разъяснили механизм возникшей угрозы. При взрыве нефтехранилищ в атмосферу выбрасывается большое количество токсичных соединений, включая углеводороды и оксиды серы и азота. При контакте таких выбросов с влагой в воздухе дождевая вода приобретает сильные кислотные свойства.
В иранском Красном полумесяце пояснили, что такой дождь представляет серьезную опасность для здоровья. Попадание его капель на кожу может вызвать химические ожоги, а вдыхание испарений способно нанести тяжелый урон легким.
В связи с этим спасатели выпустили строгую рекомендацию ни при каких обстоятельствах не выходить на улицу во время осадков после инцидента. Если же избежать контакта с дождем не удалось, гражданам советуют немедленно укрыться под навесом. Особо подчеркивается, что место попадания капель на кожу нельзя тереть — это лишь ускорит проникновение химических соединений вглубь тканей. Пострадавший участок необходимо обильно промыть чистой водой.
