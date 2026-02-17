Миллионный залог или СИЗО: суд избрал меру пресечения Герману Галущенко по делу о хищениях

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 17 февраля принял решение о заключении под стражу бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает Seldon News.

Сторона обвинения в лице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) требовала более жесткой меры — залога в 425 млн гривен, аргументируя это масштабом выявленных махинаций и риском побега. Сам Галущенко в зале суда назвал запрошенную сумму «приговором», заявив, что таких средств у него нет.

Галущенко был задержан сотрудниками НАБУ на границе — его сняли с поезда при попытке покинуть Украину. Следствие считает Галущенко участником преступной организации, созданной бизнесменом Тимуром Миндичем. Группу обвиняют в хищении средств «Энергоатома» через систему «откатов» и подставные офшорные фонды на Ангилье и Маршалловых островах.

Прокуратура утверждает, что через «прачечную» прошло около $100–112 млн. Семья экс-министра якобы получала выгоду через трасты, на счета которых перечислялись миллионы долларов, использовавшиеся в том числе для оплаты обучения детей в Швейцарии. В случае внесения залога Галущенко будет обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не покидать Киевскую область. Адвокаты подсудимого уже заявили о намерении обжаловать арест, считая задержание на границе незаконным.

