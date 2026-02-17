Шесть часов в Женеве: как прошел первый день напряженных переговоров России, Украины и США

Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве завершился после шести часов «очень напряженной» дискуссии. Об этом сообщает ТАСС.

Открывал встречу глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который подчеркнул, что главной целью является деэскалация и поиск «устойчивого мира». Центральную роль в процессе играла делегация США во главе со спецпосланником Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Примечательно, что, по данным источников, делегации России и Украины вели общение непосредственно на русском языке.

Обсуждались «большие компромиссы», включая территориальные вопросы и гуманитарные коридоры. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что работа идет «без лишних ожиданий».

Издание The Economist сообщило о серьезных разногласиях внутри украинской группы. Глава офиса президента Кирилл Буданов выступает за скорейшее подписание сделки, пока «окно возможностей» открыто. Вторая группа, ориентирующаяся на Андрея Ермака, настроена более осторожно и скептично.

За ходом встречи следили советники по национальной безопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании. Ожидается, что позже они проведут отдельные консультации с американской и украинской сторонами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать сенсационных новостей сразу, так как обсуждение широкого круга тем продолжится 18 февраля. Тем не менее, сам факт прямого диалога в таком составе уже расценивается мировым сообществом как значительный дипломатический шаг.

