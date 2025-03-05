Минфин США опроверг новое подписание сделки с Киевом

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что пока не определена новая дата подписания соглашения с Украиной о совместной разработке природных ресурсов страны. Об этом заявил телеканал Fox, ссылаясь на высказывания министра.

Агентство Reuters накануне сообщило, что сделка может быть подписана в ближайшие сутки и об этом якобы, выступая перед Конгрессом, должен объявить президент США Дональд Трамп.

«Подписания пока не запланировано», — заявил Бессент.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.