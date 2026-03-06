Министерство правды Трампа: утечка раскрыла планы США по «зачистке» истории в национальных парках

Министерство внутренних дел США инициировало внутреннее расследование после утечки секретной базы данных, раскрывшей планы администрации Дональда Трампа по масштабному пересмотру американской истории. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно опубликованным документам, правительство намерено изменить или полностью удалить информацию об истории афроамериканцев и климатических изменениях в сотнях национальных парков и музеев. В МВД подтвердили подлинность существования базы, однако назвали ее «черновой» и пообещали привлечь к ответственности сотрудников, допустивших слив информации.

Ревизия истории является частью масштабной стратегии Трампа по искоренению, по его мнению, «антиамериканской идеологии» в государственных институтах. Ранее президентские указы уже привели к демонтажу экспозиций о рабстве и восстановлению памятников деятелям Конфедерации, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Официальный представитель ведомства заявил, что обнародованные документы были намеренно отредактированы информаторами для дискредитации действующей власти, и назвал их распространение незаконным актом. Ранее сотрудники агентств FEMA и EPA уже подвергались увольнениям и отстранениям от работы за подписание открытых писем с критикой руководства.

